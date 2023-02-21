Alan Chochiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Chochiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Chochiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Chochiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Chochiev 7 Eylül 1991 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чочиев Алан Славикович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Chochiev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Chochiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Chochiev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Chochiev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chochiev.9/

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Alan Chochiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Chochiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alan Chochiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Chochiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2011 yılında Volgar-Gazprom

30 Haziran 2012 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2012 yılında Volgar

30 Haziran 2013 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2014 yılında KS Samara

28 Şubat 2019 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2019 yılında Baltika

6 Ekim 2020 yılında Chaika Pes.

8 Mayıs 2021 yılında Shakhter K.

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2022 yılında Alania Vl.

Alan Chochiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Chochiev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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