Khetag Kochiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khetag Kochiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khetag Kochiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khetag Kochiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khetag Kochiev 18 Aralık 1999 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кочиев Хетаг Феликсович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khetag Kochiev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Khetag Kochiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Khetag Kochiev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khetag Kochiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khetag Kochiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khetag Kochiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khetag Kochiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Strogino II

1 Temmuz 2017 yılında Spartak V.

1 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

Khetag Kochiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khetag Kochiev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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