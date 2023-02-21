David Dzakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dzakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Dzakhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Dzakhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Dzakhov 6 Ekim 1988 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дзахов Давид Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Dzakhov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Dzakhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Dzakhov'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Dzakhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Dzakhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Dzakhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Dzakhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Amkar II

1 Nisan 2010 yılında Volgar-Gazprom

30 Haziran 2010 yılında Amkar II

1 Ağustos 2010 yılında Volgar-Gazprom

1 Aralık 2010 yılında Amkar II

1 Ocak 2011 yılında Neftekhimik

29 Temmuz 2014 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2016 yılında Amkar Perm

19 Temmuz 2016 yılında Shinnik Yaroslav

30 Haziran 2017 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2017 yılında Orenburg

4 Şubat 2018 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2019 yılında Tyumen

30 Temmuz 2020 yılında Alania Vl.

David Dzakhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Dzakhov şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Dzakhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (-2006), Spartak-Auto Moskau (2007)

Rusya U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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