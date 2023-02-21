David Dzakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dzakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Dzakhov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Dzakhov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
David Dzakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dzakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Dzakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dzakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Dzakhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Dzakhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Dzakhov 6 Ekim 1988 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дзахов Давид Юрьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Dzakhov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Dzakhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Dzakhov'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Dzakhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Dzakhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

David Dzakhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Dzakhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Amkar II

1 Nisan 2010 yılında Volgar-Gazprom

30 Haziran 2010 yılında Amkar II

1 Ağustos 2010 yılında Volgar-Gazprom

1 Aralık 2010 yılında Amkar II

1 Ocak 2011 yılında Neftekhimik

29 Temmuz 2014 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2016 yılında Amkar Perm

19 Temmuz 2016 yılında Shinnik Yaroslav

30 Haziran 2017 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2017 yılında Orenburg

4 Şubat 2018 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2019 yılında Tyumen

30 Temmuz 2020 yılında Alania Vl.

David Dzakhov kimdir

David Dzakhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Dzakhov şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ZSKA Moskau (-2006), Spartak-Auto Moskau (2007)

David Dzakhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Dzakhov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Tigran Avanesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Avanesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tigran Avanesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Avanesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sana Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sana Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sana Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sana Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Osipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Osipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Osipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Osipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousif Ali Almheiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousif Ali Almheiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousif Ali Almheiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousif Ali Almheiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!