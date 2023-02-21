Allon Butaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allon Butaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allon Butaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allon Butaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allon Butaev 7 Eylül 1996 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бутаев Аллон Асланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allon Butaev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Allon Butaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Allon Butaev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Allon Butaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allon Butaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allon Butaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allon Butaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FK Digora

1 Temmuz 2015 yılında Trud Tikhoretsk

1 Ocak 2017 yılında Spartak V.

1 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

Allon Butaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allon Butaev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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