Khetag Khosonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khetag Khosonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khetag Khosonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khetag Khosonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khetag Khosonov 18 Haziran 1998 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хосонов Хетаг Муратович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khetag Khosonov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khetag Khosonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Khetag Khosonov'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khetag Khosonov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/xosonov/

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Khetag Khosonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khetag Khosonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Khetag Khosonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khetag Khosonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2018 yılında CSKA Moskova

25 Ocak 2019 yılında Tambov

1 Haziran 2020 yılında CSKA Moskova

1 Ağustos 2020 yılında Alania Vl.

Khetag Khosonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khetag Khosonov şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Khetag Khosonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunost Vladikavkaz

Rusya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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