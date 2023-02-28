Khusayin Norchaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khusayin Norchaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khusayin Norchaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khusayin Norchaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khusayin Norchaev 6 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ҳусайин Норчаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khusayin Norchaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Khusayin Norchaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 22 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Khusayin Norchaev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khusayin Norchaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khusayin Norchaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khusayin Norchaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khusayin Norchaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nasaf Qarshi

22 Şubat 2023 yılında Alania Vl.

Khusayin Norchaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khusayin Norchaev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Khusayin Norchaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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