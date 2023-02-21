Konstantin Pliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Pliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Pliev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantin Pliev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantin Pliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Pliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Pliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Pliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Pliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Pliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Pliev 26 Ekim 1996 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Плиев Константин Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Pliev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Konstantin Pliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantin Pliev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Pliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Pliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantin Pliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Pliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Alania II

1 Temmuz 2013 yılında Alania-D Vladik.

1 Temmuz 2014 yılında Alania

26 Şubat 2016 yılında Volgar

21 Şubat 2018 yılında Rostov

20 Temmuz 2018 yılında Baltika

31 Aralık 2018 yılında Rostov

9 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

31 Temmuz 2020 yılında Rostov

25 Eylül 2020 yılında Ufa

24 Şubat 2021 yılında Rostov

25 Şubat 2021 yılında Ufa

1 Ocak 2023 yılında Alania Vl.

Konstantin Pliev kimdir

Konstantin Pliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Pliev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Konstantin Pliev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team FNL takımında 6 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Konstantin Pliev nereli

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