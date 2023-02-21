Zaur Tarba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaur Tarba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaur Tarba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaur Tarba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaur Tarba 14 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Тарба Заур Саидович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaur Tarba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zaur Tarba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zaur Tarba'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zaur Tarba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaur Tarba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zaur Tarba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaur Tarba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CSKA Moskova II

18 Ağustos 2022 yılında Alania Vl.

Zaur Tarba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaur Tarba şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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