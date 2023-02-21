Alan Khabalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Khabalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Khabalov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Khabalov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alan Khabalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Khabalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alan Khabalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Khabalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Khabalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Khabalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Khabalov 27 Mayıs 1995 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хабалов Алан Русланович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Khabalov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPM yapmaktadır. Alan Khabalov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 8 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alan Khabalov'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Khabalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Khabalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Alan Khabalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Khabalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Alania II

1 Temmuz 2013 yılında Alania-D Vladik.

17 Temmuz 2014 yılında Volga Tver

17 Ocak 2015 yılında Farense

1 Temmuz 2015 yılında Tirsense

31 Aralık 2015 yılında Farense

16 Şubat 2016 yılında Khimki

18 Temmuz 2016 yılında CRFSO Smolensk

21 Şubat 2019 yılında Mashuk-KMV

8 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

Alan Khabalov kimdir

Alan Khabalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Khabalov şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Y. Konoplev Football Akademia (2010-2012)

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Alan Khabalov nereli

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