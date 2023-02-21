Maksim Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Petrov 18 Ocak 2001 tarihinde Balashikha, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Петров Максим Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Petrov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Maksim Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Petrov'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2019 yılında Loko-Kazanka M.

1 Eylül 2021 yılında Loko Moskova

29 Ağustos 2022 yılında Alania Vl.

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Maksim Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Petrov şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Petrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 21 numaralı formasıyla 13 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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