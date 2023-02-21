Mikhail Bakaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Bakaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Bakaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Bakaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Bakaev 5 Ağustos 1987 tarihinde Tskhinvali şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Бакаев Михаил Хазбиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Bakaev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikhail Bakaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mikhail Bakaev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Bakaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Bakaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Bakaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Bakaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Avtodor Vl.

1 Ocak 2006 yılında Alania

1 Ocak 2009 yılında Anji Mahaçkale

1 Ağustos 2011 yılında Alania

10 Mart 2014 yılında Kairat Almaty

29 Ağustos 2017 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2018 yılında Orenburg

12 Temmuz 2019 yılında Shinnik Yaroslav

13 Şubat 2020 yılında Shakhter K.

1 Ocak 2022 yılında FK Aksu

14 Ocak 2023 yılında Alania Vl.

Mikhail Bakaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Bakaev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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