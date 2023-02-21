Batraz Gurtsiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batraz Gurtsiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batraz Gurtsiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batraz Gurtsiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batraz Gurtsiev 12 Aralık 1998 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гурциев Батраз Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batraz Gurtsiev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Batraz Gurtsiev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alania Vladikavkaz futbol takımında oynamaktadır. Alania Vladikavkaz takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Batraz Gurtsiev'nin Alania Vladikavkaz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batraz Gurtsiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batraz Gurtsiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Batraz Gurtsiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batraz Gurtsiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Krasnodar II

30 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Spartak V.

1 Temmuz 2018 yılında Chaika Pes.

1 Temmuz 2019 yılında Alania Vl.

30 Haziran 2020 yılında Chaika Pes.

1 Temmuz 2020 yılında Alania Vl.

8 Temmuz 2022 yılında Orenburg

28 Ocak 2023 yılında Alania Vl.

30 Haziran 2023 yılında Orenburg

Batraz Gurtsiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batraz Gurtsiev şuan Alania Vladikavkaz takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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