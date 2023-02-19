Alexis Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Sandoval 5 Nisan 2003 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alexis Eduardo Sandoval Pareja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Sandoval Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexis Sandoval, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Alexis Sandoval'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexis Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexis Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Sandoval şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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