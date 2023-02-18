Alonso Aceves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Aceves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alonso Aceves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alonso Aceves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alonso Aceves 28 Mart 2001 tarihinde Huixquilucan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alonso Aceves Patiño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alonso Aceves Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onze Sports yapmaktadır. Alonso Aceves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alonso Aceves'nin CF Pachuca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alonso Aceves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alonso Aceves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alonso Aceves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alonso Aceves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2019 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2022 yılında Pachuca

17 Temmuz 2022 yılında Real Oviedo

3 Ocak 2023 yılında Pachuca

Alonso Aceves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alonso Aceves şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Alonso Aceves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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