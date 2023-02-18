Mauricio İsais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio İsais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio İsais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio İsais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio İsais 9 Nisan 2001 tarihinde Brownwood, Texas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio André Isaís şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio İsais Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Mauricio İsais, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mauricio İsais'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio İsais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio İsais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauricio İsais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio İsais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2019 yılında Club León U20

1 Ocak 2021 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2022 yılında Pachuca

Mauricio İsais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio İsais şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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