Oscar Ustari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Ustari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Ustari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Ustari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Ustari 3 Temmuz 1986 tarihinde América şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Alfredo Ustari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Ustari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Oscar Ustari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Ustari'nin CF Pachuca ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Ustari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Ustari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Ustari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Ustari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2005 yılında Independiente

29 Temmuz 2007 yılında Getafe

21 Temmuz 2012 yılında Boca Juniors

18 Temmuz 2013 yılında UD Almería

21 Ocak 2014 yılında Sunderland

5 Temmuz 2014 yılında Newell's

1 Ocak 2016 yılında Atlas

10 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2019 yılında Liverpool FC

17 Ocak 2020 yılında Pachuca

Oscar Ustari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Ustari şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oscar Ustari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético Rivadavia

Arjantin U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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