Oscar Ustari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Ustari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Ustari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Ustari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oscar Ustari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Ustari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Ustari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Ustari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Ustari 3 Temmuz 1986 tarihinde América şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Alfredo Ustari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Ustari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Oscar Ustari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Ustari'nin CF Pachuca ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Ustariboyu ve yaşı kaç

Oscar Ustari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Ustari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Ustari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Ustari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2005 yılında Independiente

29 Temmuz 2007 yılında Getafe

21 Temmuz 2012 yılında Boca Juniors

18 Temmuz 2013 yılında UD Almería

21 Ocak 2014 yılında Sunderland

5 Temmuz 2014 yılında Newell's

1 Ocak 2016 yılında Atlas

10 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2019 yılında Liverpool FC

17 Ocak 2020 yılında Pachuca

Oscar Ustari kimdir

Oscar Ustari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Ustari şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Atlético Rivadavia

Oscar Ustari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oscar Ustari nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Augusto Lotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Lotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Augusto Lotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Lotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Tabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Tabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Tabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Tabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksa Jordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Jordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksa Jordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Jordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!