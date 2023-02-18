Miguel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miguel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miguel Herrera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Miguel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Herrera 3 Nisan 1989 tarihinde Uruapan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Herrera Equihua şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Herrera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Miguel Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Herrera'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Herreraboyu ve yaşı kaç

Miguel Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miguel Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2010 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2011 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2012 yılında Pachuca

1 Ocak 2016 yılında Monterrey

30 Haziran 2016 yılında Pachuca

1 Temmuz 2016 yılında Tigres UANL

31 Aralık 2016 yılında Pachuca

1 Ocak 2017 yılında Tiburones Rojos

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında León

30 Haziran 2018 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında León

1 Temmuz 2020 yılında Pachuca

Miguel Herrera kimdir

Miguel Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Herrera şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Miguel Herrera nereli

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