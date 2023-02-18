Paulino De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulino De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paulino De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paulino De La Fuente ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paulino De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulino De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulino De La Fuente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulino De La Fuente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulino De La Fuente 27 Haziran 1997 tarihinde Santander şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Paulino de la Fuente Gómez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulino De La Fuente Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Paulino De La Fuente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paulino De La Fuente'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paulino De La Fuenteboyu ve yaşı kaç

Paulino De La Fuente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulino De La Fuente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paulino De La Fuente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulino De La Fuente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Inter Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Inter U19

1 Şubat 2016 yılında Atl. Madrid U19

23 Temmuz 2016 yılında Depor. Alavés B

23 Eylül 2020 yılında UD Logroñés

1 Temmuz 2021 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2022 yılında Pachuca

Paulino De La Fuente kimdir

Paulino De La Fuente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulino De La Fuente şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Paulino De La Fuente nereli

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