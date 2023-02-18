Cristian Arango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Arango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Arango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Arango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Arango 9 Mart 1995 tarihinde Medelllín şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Daniel Arango Duque şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Arango Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Cristian Arango, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Arango'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Arango Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chichoarango/

Cristian Arango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Arango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristian Arango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Arango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Envigado

16 Ekim 2015 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2016 yılında Envigado

1 Ocak 2017 yılında Millonarios

1 Temmuz 2017 yılında Benfica B

3 Ağu 2017 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2018 yılında Benfica B

7 Temmuz 2018 yılında Tondela

30 Haziran 2019 yılında Benfica B

10 Temmuz 2019 yılında Millonarios

30 Haziran 2021 yılında Benfica B

1 Temmuz 2021 yılında Millonarios

2 Ağu 2021 yılında LAFC

1 Şubat 2023 yılında Pachuca

Cristian Arango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Arango şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Arango Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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