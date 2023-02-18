Roberto De La Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto De La Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto De La Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roberto De La Rosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roberto De La Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto De La Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto De La Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto De La Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto De La Rosa 4 Ocak 2000 tarihinde Texcoco şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Carlos de la Rosa González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto De La Rosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ocelot Sports yapmaktadır. Roberto De La Rosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Roberto De La Rosa'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto De La Rosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rober_delarosa10/

Roberto De La Rosaboyu ve yaşı kaç

Roberto De La Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto De La Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roberto De La Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto De La Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2019 yılında Pachuca

Roberto De La Rosa kimdir

Roberto De La Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto De La Rosa şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Roberto De La Rosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U20 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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Roberto De La Rosa nereli

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