Kevin Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Alvarez 15 Ocak 1999 tarihinde Colima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Nahin Álvarez Campos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Alvarez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Kevin Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kevin Alvarez'nin CF Pachuca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Kevin Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pachuca II

1 Ocak 2018 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2019 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2019 yılında Pachuca

Kevin Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Alvarez şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Alvarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 26 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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