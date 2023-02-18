Luis Calzadilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Calzadilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Calzadilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Calzadilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Calzadilla 14 Ocak 2000 tarihinde Tepeji del Río de Ocampo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ángel Calzadilla Santillán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Calzadilla Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Luis Calzadilla, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Calzadilla'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Calzadilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Calzadilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Calzadilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Calzadilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında U del Fútbol

1 Temmuz 2016 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2018 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

1 Ocak 2022 yılında San Luis U20

1 Temmuz 2022 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2023 yılında Pachuca

Luis Calzadilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Calzadilla şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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