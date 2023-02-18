Carlos Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Moreno 29 Ocak 1998 tarihinde Tecomán şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Agustín Moreno Luna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Moreno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Carlos Moreno, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Carlos Moreno'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CD Everton

30 Haziran 2019 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2019 yılında Pachuca

Carlos Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Moreno şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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