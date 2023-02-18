Luis Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Chavez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Chavez 15 Ocak 1996 tarihinde Cihuatlán şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Gerardo Chávez Magallón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Chavez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Luis Chavez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Chavez'nin CF Pachuca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Chavezboyu ve yaşı kaç

Luis Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında Tijuana U17

1 Ocak 2014 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2017 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2019 yılında Pachuca

Luis Chavez kimdir

Luis Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Chavez şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pachuca (-2011)

Luis Chavez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika takımında 24 numaralı formasıyla 28 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Chavez nereli

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