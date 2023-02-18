Antonio Figueroa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Figueroa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Figueroa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Figueroa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Figueroa 13 Haziran 1999 tarihinde Lázaro Cárdenas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Antonio Figueroa Díaz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Figueroa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Antonio Figueroa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Antonio Figueroa'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Figueroa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Figueroa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Antonio Figueroa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Figueroa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Morelia U20

1 Ocak 2017 yılında CF Pachuca U17

30 Haziran 2018 yılında CA Morelia U20

1 Temmuz 2018 yılında Pachuca

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2022 yılında Pachuca

Antonio Figueroa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Figueroa şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.