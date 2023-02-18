Fernando Ovelar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Ovelar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Ovelar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Ovelar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Ovelar 6 Ocak 2004 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Fabián Ovelar Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Ovelar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Fernando Ovelar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Ovelar'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fernando Ovelar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Ovelar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Ovelar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Ovelar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cerro Porteño

8 Ocak 2023 yılında Pachuca

Fernando Ovelar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Ovelar şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fernando Ovelar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cerro Porteño

Paraguay U20 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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