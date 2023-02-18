Pedro Pedraza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Pedraza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Pedraza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Pedraza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Pedraza 30 Nisan 2000 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Pedraza Reyna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Pedraza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Pedraza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Pedraza'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Pedraza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Pedraza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Pedraza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Pedraza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Min. Zacatecas

1 Ocak 2022 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II

1 Ocak 2023 yılında Pachuca

Pedro Pedraza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Pedraza şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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