Aviles Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aviles Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aviles Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aviles Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aviles Hurtado 20 Nisan 1987 tarihinde Timbiquí şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Avilés Hurtado Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aviles Hurtado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cesifut yapmaktadır. Aviles Hurtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aviles Hurtado'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aviles Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aviles Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aviles Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aviles Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CD América

1 Temmuz 2011 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2013 yılında Pachuca

1 Temmuz 2013 yılında Chiapas FC

30 Haziran 2014 yılında Pachuca

1 Ocak 2015 yılında Chiapas FC

1 Temmuz 2016 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2017 yılında Monterrey

1 Temmuz 2021 yılında Pachuca

Aviles Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aviles Hurtado şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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