Daniel Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hernandez 1 Ağu 2001 tarihinde Florencio Villarreal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Daniel Hernández Casiano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hernandez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Daniel Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Hernandez'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II

1 Ocak 2023 yılında Pachuca

Daniel Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hernandez şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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