Jose Eulogio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Eulogio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Eulogio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Eulogio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Eulogio 11 Şubat 2004 tarihinde Mexicali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Ángel Eulogio Téllez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Eulogio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Jose Eulogio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Eulogio'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Eulogio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Eulogio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Eulogio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Eulogio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CF Pachuca U17

1 Ocak 2022 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2022 yılında Pachuca

Jose Eulogio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Eulogio şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Jose Eulogio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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