Jose Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Castillo 2 Aralık 2001 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Castillo Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Castillo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clutch Sports yapmaktadır. Jose Castillo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Castillo'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2019 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2021 yılında Pachuca

Jose Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Castillo şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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