Oscar Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Murillo 18 Nisan 1988 tarihinde Armenia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Fabián Murillo Murillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Murillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Oscar Murillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Oscar Murillo'nin CF Pachuca ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oscar Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Quindío

1 Şubat 2010 yılında Colorado

30 Haziran 2010 yılında Quindío

1 Temmuz 2011 yılında Pereira

1 Ocak 2012 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2013 yılında Pereira

1 Ocak 2014 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2016 yılında Pachuca

Oscar Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Murillo şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Murillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 3 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

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