Bryan Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Gonzalez 10 Nisan 2003 tarihinde Ciudad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Alonso González Oliván şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Bryan Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bryan Gonzalez'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2020 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2021 yılında Pachuca

Bryan Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Gonzalez şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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