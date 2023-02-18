Enzo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Martinez 29 Nisan 1998 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Gabriel Martínez Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onze Sports yapmaktadır. Enzo Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Enzo Martinez'nin CF Pachuca ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Enzo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Peñarol

29 Eylül 2020 yılında Tondela

30 Haziran 2021 yılında Peñarol

21 Temmuz 2021 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

27 Ocak 2023 yılında Pachuca

Enzo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Martinez şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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