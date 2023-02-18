Gustavo Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustavo Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustavo Cabral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gustavo Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Cabral 14 Ekim 1985 tarihinde Isidro Casanova şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Daniel Cabral şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Cabral Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gustavo Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gustavo Cabral'nin CF Pachuca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Cabralboyu ve yaşı kaç

Gustavo Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gustavo Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Racing Club

1 Ocak 2008 yılında River Plate

30 Haziran 2010 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2010 yılında Tecos

30 Haziran 2011 yılında Arsenal Sarandí

10 Ağu 2011 yılında Levante

30 Haziran 2012 yılında Arsenal Sarandí

13 Temmuz 2012 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2014 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2014 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2019 yılında Pachuca

Gustavo Cabral kimdir

Gustavo Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Cabral şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Gustavo Cabral nereli

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