Erick Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Sanchez 27 Eylül 1999 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Érick Daniel Sánchez Ocegueda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Sanchez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Erick Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Erick Sanchez'nin CF Pachuca ile sözleşmesi 30 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Erick Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Erick Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2019 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2020 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2020 yılında Pachuca

Erick Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Sanchez şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Erick Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 28 numaralı formasıyla 15 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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