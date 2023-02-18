Leonardo Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Flores 21 Nisan 2003 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Alberto Flores Cisneros şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Flores Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onze Sports yapmaktadır. Leonardo Flores, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Flores'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leonardo Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tigres SD

1 Ocak 2020 yılında Tigres UANL U17

1 Ocak 2022 yılında Tigres UANL U20

21 Ocak 2023 yılında Pachuca

Leonardo Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Flores şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.