Jahaziel Marchand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jahaziel Marchand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jahaziel Marchand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jahaziel Marchand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jahaziel Marchand 28 Eylül 2001 tarihinde Ciudad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jahaziel Marchand Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jahaziel Marchand Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jahaziel Marchand, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jahaziel Marchand'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jahaziel Marchand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jahaziel Marchand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jahaziel Marchand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jahaziel Marchand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2019 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2023 yılında Pachuca

Jahaziel Marchand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jahaziel Marchand şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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