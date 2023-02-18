Marino Hinestroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marino Hinestroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marino Hinestroza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marino Hinestroza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marino Hinestroza 8 Temmuz 2002 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Marino Hinestroza Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marino Hinestroza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Marino Hinestroza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marino Hinestroza'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marino Hinestroza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maarii_angulo/

Marino Hinestroza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marino Hinestroza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marino Hinestroza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marino Hinestroza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2019 yılında CD América U20

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras U20

31 Aralık 2021 yılında CD América U20

1 Temmuz 2022 yılında Pachuca

Marino Hinestroza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marino Hinestroza şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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