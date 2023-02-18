Romario İbarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario İbarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Romario İbarra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Romario İbarra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Romario İbarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario İbarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romario İbarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romario İbarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romario İbarra 24 Eylül 1994 tarihinde Atuntaqui şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Romario Andrés Ibarra Mina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romario İbarra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Romario İbarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Romario İbarra'nin CF Pachuca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Romario İbarra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rooma___ibarra30/

Romario İbarraboyu ve yaşı kaç

Romario İbarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romario İbarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Romario İbarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romario İbarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Nisan 2010 yılında CD Espoli U20

22 Şubat 2011 yılında U. Católica U20

22 Şubat 2012 yılında Uni. Católica

22 Ocak 2013 yılında LDU Quito

7 Ocak 2014 yılında Uni. Católica

10 Temmuz 2018 yılında Minnesota

1 Temmuz 2019 yılında Pachuca

30 Haziran 2020 yılında Minnesota

1 Temmuz 2020 yılında Pachuca

Romario İbarra kimdir

Romario İbarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romario İbarra şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Romario İbarra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 3 gol atmıştır.

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Romario İbarra nereli

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