İllian Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İllian Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İllian Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İllian Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İllian Hernandez 12 Nisan 2000 tarihinde Fresnillo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Illian Gerardo Hernández Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İllian Hernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İllian Hernandez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İllian Hernandez'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İllian Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İllian Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İllian Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İllian Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Min.Zacatecas B

1 Temmuz 2020 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II

1 Ocak 2023 yılında Pachuca

İllian Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İllian Hernandez şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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