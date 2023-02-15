Andre Osterholm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Osterholm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andre Osterholm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andre Osterholm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andre Osterholm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Osterholm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Osterholm

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andre Osterholm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andre Osterholm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andre Osterholm 17 Haziran 1996 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı André Einari Österholm şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andre Osterholm Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andre Osterholm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andre Osterholm'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andre Osterholmboyu ve yaşı kaç

Andre Osterholm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andre Osterholm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Andre Osterholm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andre Osterholm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AFC Eskilstuna

1 Eylül 2015 yılında Huddinge IF

30 Kasım 2015 yılında AFC Eskilstuna

16 Ocak 2017 yılında Coruxo FC

6 Temmuz 2017 yılında Villanovense

25 Ocak 2018 yılında Coruxo FC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Ağu 2019 yılında Sirius

12 Mart 2021 yılında Ekenäs IF

9 Şubat 2022 yılında Östersund

Andre Osterholm kimdir

Andre Osterholm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andre Osterholm şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Athletic FC United

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Andre Osterholm nereli

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