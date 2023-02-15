Linton Ulloa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Linton Ulloa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Linton Ulloa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Linton Ulloa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Linton Ulloa 1 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Linton Ulloa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Linton Ulloa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Linton Ulloa'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Linton Ulloa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Linton Ulloa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Linton Ulloa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Linton Ulloa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2022 yılında Östersund

1 Mayıs 2022 yılında IFK Östersund

30 Kasım 2022 yılında Östersund

Linton Ulloa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Linton Ulloa şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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