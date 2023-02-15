Sam Mensiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Mensiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Mensiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Mensiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Mensiro 19 Mayıs 1989 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samuel Laryea Mensiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Mensiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Sam Mensiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Sam Mensiro'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Mensiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sam Mensiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Mensiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Mensiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Forest Green

1 Temmuz 2010 yılında Evesham

6 Temmuz 2011 yılında Östersund

1 Ocak 2014 yılında Örebro SK

1 Ocak 2016 yılında Östersund

Sam Mensiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Mensiro şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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