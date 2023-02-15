Myroslav Mazur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Myroslav Mazur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Myroslav Mazur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Myroslav Mazur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Myroslav Mazur 11 Ağu 1998 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Ukrayna uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Мазур Мирослав Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Myroslav Mazur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KS-Consultoria de futebol yapmaktadır. Myroslav Mazur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Myroslav Mazur'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Myroslav Mazur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Myroslav Mazur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Myroslav Mazur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Myroslav Mazur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Şubat 2016 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

19 Nisan 2017 yılında Bukovyna

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2017 yılında Arsenal Kyiv

13 Temmuz 2018 yılında Vorskla Poltava

26 Şubat 2019 yılında Sfintul Gheor.

31 Aralık 2019 yılında Vorskla Poltava

20 Şubat 2020 yılında Umeå FC

2 Şubat 2021 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2022 yılında Östersund

Myroslav Mazur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Myroslav Mazur şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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