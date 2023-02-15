Anton Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Berg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Berg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Berg 24 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Berg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Berg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Berg'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Berg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Berg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Berg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Berg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2022 yılında Östersund

Anton Berg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Berg şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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