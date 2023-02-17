Andreas Bredahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Bredahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Bredahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Bredahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Bredahl 13 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Pedersen Bredahl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Bredahl Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Andreas Bredahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Bredahl'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Bredahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Bredahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Bredahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Bredahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nordsjaell. U19

1 Ağu 2020 yılında Nordsjaelland

1 Temmuz 2022 yılında Vejle BK

Andreas Bredahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Bredahl şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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