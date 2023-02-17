Tobias Lauritsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Lauritsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Lauritsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Lauritsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Lauritsen 18 Haziran 2004 tarihinde Randers şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Lauritsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Lauritsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Lauritsen'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Lauritsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Lauritsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Lauritsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Lauritsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vejle BK Alt

1 Ocak 2021 yılında Vejle BK U19

1 Temmuz 2022 yılında Vejle BK

Tobias Lauritsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Lauritsen şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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