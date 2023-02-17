Arbnor Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arbnor Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arbnor Mucolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arbnor Mucolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arbnor Mucolli 15 Eylül 1999 tarihinde Fredericia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk,Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arbnor Mucolli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arbnor Mucolli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Arbnor Mucolli'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arbnor Mucolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arbnor Mucolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arbnor Mucolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arbnor Mucolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vejle BK U19

1 Temmuz 2017 yılında Vejle BK

Arbnor Mucolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arbnor Mucolli şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arbnor Mucolli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fredericia

Arnavutluk takımında 10 numaralı formasıyla 13 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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