Stefan Velkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Velkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Velkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Velkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Velkov 12 Aralık 1996 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Велков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Velkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Stefan Velkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Velkov'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Velkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Velkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Velkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Velkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Slavia Sofia

10 Ağu 2018 yılında FC Den Bosch

17 Ocak 2020 yılında RKC Waalwijk

30 Haziran 2020 yılında FC Den Bosch

4 Ağu 2020 yılında KFC Uerdingen

23 Ocak 2021 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2022 yılında Vejle BK

Stefan Velkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Velkov şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Velkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 5 numaralı formasıyla 26 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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